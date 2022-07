Concetta Bruno, la donna scomparsa da Ordona (Foggia). L’appello: “Ricerche anche a Roma”

Si chiama Concetta Bruno, ha 56 anni, è di Ordona, in provincia di Foggia e di lei non si sa nulla dallo scorso 16 giugno.

L’appello dell’associazione Penelope

“Più che su Foggia, voglio fare un appello su Roma: se riusciamo a fare arrivare un messaggio a chi gestisce ostelli, mense per le persone che hanno difficoltà: è necessario far capire loro che i parenti di Concetta Bruno la stanno cercando. Vogliono avere solo sue notizie e che loro stessi rispettano la sua scelta”. È l’appello lanciato dal referente foggiano dell’associazione Penelope, associazione che si occupa di persone scomparse, l’avvocato Pio Giorgio Di Leo, incaricato di seguire le ricerche della donna.

Il giorno della scomparsa

Concetta quella mattina ha salutato la figlia e la mamma con un bacio ed è uscita di casa; ha lasciato la sua auto alla stazione di Ordona e si è recata a Foggia con un trenino. Ha portato con sé tutti gli effetti personali. È arrivata al capoluogo dauno dove ha acquistato un biglietto ferroviario per Roma e poi si è recata in una chiesa vicino alla stazione per una preghiera. È lì che è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza di un bar della zona. Dopodiché si sono perse le sue tracce.

Il biglietto del treno non è stato mai vidimato. “La donna – ha aggiunto Di Leo – essendo estremamente religiosa aveva manifestato la volontà di andare dal Papa. Motivo per cui due giorni prima aveva chiesto ad un parente informazioni su come acquistare un biglietto per la Capitale”, ha concluso.