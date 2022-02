Concordia Sagittaria: artigiano 50enne muore in garage. Un artigiano di 50 anni è morto un paio di giorni fa nel suo garage a Concordia Sagittaria (Venezia). Lunedì scorso era di riposo nella ditta in cui lavorava. Per questo ne aveva approfittato per qualche piccola manutenzione ed era sceso appunto in garage.

Concordia Sagittaria: artigiano 50enne muore in garage

La circostanza ha sconvolto la piccola comunità. La moglie non si era accorta di nulla. Non vedendolo più arrivare è scesa al garage dove ha trovato il marito ormai privo di sensi.

Quando sono arrivati i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sarà un esame autoptico a stabilire le cause della morte. Esclusi eventi esterni, nessun riscontro di violenza fisica dai primi accertamenti necroscopici.

L’uomo è stato trasferito all’obitorio di Portogruaro, lascia, oltre alla moglie, una figlia.