Le aveva dato l’emosina per aiutarla a comprarsi da mangiare. Ma lei però invece di andare immediatamente in un supermercato, ha continuato per la sua strada. E questo ha fatto infuriare il 25enne che le aveva aiutata. Sarebbe questo il motivo che avrebbe portato il giovane ad aggredire una donna che gli aveva chiesto qualche moneta. L’episodio si è verificato a Concorezzo, un comune in provincia di Monza e Brianza. L’uomo è stato arrestato.

Aggredisce una donna dopo averle dato l’elemosina

Il 25enne avrebbe infatti riavvicinato la signora e avrebbe preteso che gli restituisse il denaro. Inoltre avrebbe preteso delle scuse. La donna però ha risposto alle sue accuse e tra i due è esploso un litigio. Alcuni passanti hanno allertato i carabinieri: sul posto sono così intervenute alcune pattuglie della compagnia di Vimercate.

Ha aggredito i carabinieri intervenuti

I militari hanno provato in tutti modi a sedare la lite. Per tutta risposta, il ragazzo si è scagliato contro loro. Li avrebbe infatti aggrediti con calci e pugni. Un’azione che gli è costata l’arrestato con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiali e lesioni personali. Alcuni carabinieri hanno infatti riportato qualche contusione, ma fortunatamente nulla di grave.

