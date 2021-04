Concorso Comune di Roma: primi 10 giorni giugno, unica prova digitale. Si svolgerà nei primi dieci giorni di giugno la prova per il concorso bandito dall’amministrazione capitolina per 1.470 posti complessivi. E per i quali sono arrivate 177.000 domande.

Concorso Comune di Roma primi 10 giorni giugno

Ci sarà una sola prova digital e le assunzioni saranno fatte entro la fine dell’estate. Si è concluso positivamente – si legge in una nota – il confronto tra Roma Capitale e il Dipartimento della Funzione Pubblica per accelerare i concorsi già banditi dall’amministrazione capitolina per il reclutamento di nuovo personale.

Entrano nel vivo, dunque, le due selezioni per soli esami indette dal Campidoglio per il reclutamento di 420 profili professionali di categoria D, e di 1.050 di categoria C, che hanno registrato complessivamente oltre 177mila domande di partecipazione.

Unica prova scritta digitale, assunzioni entro l’estate

Entro la prima decade di giugno si avvierà la procedura concorsuale che consisterà in un’unica prova scritta digitale. La somministrazione di quesiti specifici accerterà le competenze professionali del profilo concorsuale di appartenenza.

Sono stati pianificati circa 35 giorni di prove alla Fiera di Roma, suddivisi in due sessioni giornaliere, Che permetteranno di concludere il concorso entro la fine di luglio per procedere alle assunzioni entro la fine dell’estate.

Bandi riaperti da oggi 23 aprile per 30 giorni

L’organizzazione complessiva del concorso – si legge nella nota – è affidata al Formez PA. E sarà coinvolto il sistema di Protezione civile anche per assicurare che le prove si svolgano nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sanitaria.

I bandi saranno riaperti dal 23 aprile, per 30 giorni. Sarà possibile presentare domanda sulla piattaforma Step One 2019 del Formez. Sono ovviamente fatte salve le domande già presentate: non è richiesto alcun adempimento ai candidati che si sono già iscritti.