Concorso ordinario scuola, quando? Entro fine estate. Prove per docenti: si comincia da materie STEM

Concorso ordinario scuola si farà, ma quando? Sicuramente in estate, sicuramente entro il 31 agosto. Perché entro quella data bisogna aver già formato le graduatorie per il nuovo anno scolastico.

Non è l’unica notizia ufficiale legata al mondo della scuola che arriva con il nuovo Decreto Sostegni. Dall’assunzione dei precari “storici” alla mobilità che passa da 5 a 3 anni. Dino alle risorse, pari a 470 milioni complessivi, per affrontare il prossimo anno in sicurezza.

Non solo: la giornata ha visto anche la firma, a Palazzo Chigi, del Patto per l’Istruzione, una sorta di cornice in cui si sancisce la centralità della scuola, la necessità di innalzare i livelli di istruzione e di prevedere la formazione continua e una serie di interventi organici per raggiungere gli obiettivi.

Assunzioni degli insegnanti sia in ruolo che provvisorie: come funziona

Le assunzioni degli insegnanti, ma anche le assegnazioni provvisorie, si avranno entro il prossimo 31 agosto. Data entro la quale, di solito, terminavano le sole assunzioni in ruolo. Inoltre saranno assunti, nel corso di questa estate, insegnanti presenti nelle graduatorie a esaurimento e in quelle di merito dei concorsi degli scorsi anni.

Insieme a loro, andranno in cattedra i vincitori del concorso straordinario per la scuola media e superiore in via di conclusione. Che saranno assunti anticipatamente rispetto ai 3 anni inizialmente stabiliti.

I criteri per assegnare le cattedre vacanti: assunzione a tempo indeterminato dei precari storici

Per le ulteriori cattedre che risulteranno ancora vacanti, sarà previsto, sia per i posti comuni che per il sostegno, un percorso concorsuale. Che prevede l’assunzione a tempo determinato di docenti abilitati e specializzati presenti nella prima fascia GPS (Gradutorie Provinciali per le Supplenze) che abbiano, oltre al titolo, anche almeno 36 mesi di servizio negli ultimi 10 anni.

Alla fine dell’anno di formazione dovranno sostenere una prova di fronte ad una commissione esterna alla scuola dove hanno prestato servizio. In caso di valutazione positiva, saranno assunti a tempo indeterminato. Alla prima fascia GPS potranno iscriversi anche coloro che avranno completato il loro percorso di specializzazione sul sostegno entro il 31 luglio.

Concorso ordinario scuola quando: entro agosto

Al contempo viene accelerato il concorsio ordinario della scuola secondaria di primo e secondo grado. Si parte con le discipline scientifiche – Fisica, Matematica, matematica e fisica, scienze e tecnologie informatiche per la scuola secondaria di II grado. Le cosiddette materie STEM.

Nuovi concorsi semplificati scuola: quali sono le prove

ll decreto traccia la rotta dei prossimi concorsi che dovranno essere su base annuale e semplificati. In modo da velocizzare gli ingressi e coprire i vuoti lasciati dai pensionamenti. I nuovi concorsi avranno prova scritta a risposta disciplinare multipla, prova orale, valutazione dei titoli e, a valle, la graduatoria.

Sarà possibile, anche per i neoassunti, chiedere la mobilità non dopo 5 anni scolastici dall’immissione in ruolo, come accade oggi, ma dopo 3 anni di permanenza nella sede di servizio.