Concorso ordinario scuola: si parte il 14 marzo con gli scritti. Il calendario delle prove per il concorso, bandito nel 2020 e modificato nel 2021 per l’insegnamento nelle scuole secondarie, è stato pubblicato sul sito del ministero dell’Istruzione. Gli scritti si terranno dal 14 marzo al 13 aprile, in turni mattutini e pomeridiani, 400mila i candidati.

Qui il calendario delle prove scritte.

Nel calendario mancano ancora all’appello alcune classi di concorso, nello specifico A008, A009, A018, A024, A046, A050, A057, B011, B023. Le classi di concorso non calendarizzate saranno oggetto di successive comunicazioni.

“Sono lieta del fatto che oggi sia giunta una notizia attesissima da tutto il mondo della scuola”, ha detto la sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia. “A tutti – ha augurato – il più sincero in bocca al lupo, la scuola italiana ha estremo bisogno della loro competenza e del loro entusiasmo”.

Concorso ordinario scuola, il quiz e poi l’orale

Bandito il 20 aprile 2020, le domande per questo concorso sono state presentate entro il 31 luglio 2020. La pandemia di Covid-19 aveva però interrotto le selezioni.

Il concorso prevede, secondo quanto introdotto dal Decreto Sostegni bis, un’unica prova scritta con quesiti a risposta multipla, destinati all’accertamento delle conoscenze e delle competenze del candidato nella classe di insegnamento per la quale si concorre, nonché sull’Informatica e la Lingua inglese.

La prova è valutata 100 punti ed è superata con un punteggio minimo di 70. Segue una prova orale: la graduatoria finale terrà conto anche della valutazione dei titoli.

Concorso ordinario scuola, data e luogo delle prove

Le prove saranno sostenute nella Regione per la quale le candidate e i candidati hanno presentato domanda di partecipazione, e nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio.

Le prove scritte si svolgono nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio. L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR presso i quali si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet.

L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di quanto prescritto dal protocollo di sicurezza,