Concorso Polizia 2022 per 1000 vice ispettori per civili: richiesto il diploma, massimo 28 anni (foto Ansa)

In arrivo un nuovo concorso della Polizia (qui il link al comunicato ufficiale). Il bando per 1000 diplomati in qualità di Allievi Vice ispettori è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo ed è aperto ai civili che vogliono entrare nel mondo delle forze armate. Per candidarsi c’è tempo fino al 21 aprile.

Come ci si può candidare

Per candidarsi bisogna andare sul sito della Polizia ma bisogna essere in possesso del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Pec o CIE (Carta di Identità Elettronica). Qui la guida completa pubblicata dalla Polizia.

Chi si può candidare

Questi i requisiti per la candidatura: la cittadinanza italiana, non aver superato il 28esimo anno d’età, la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti civili e politici, il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ex diploma di maturità).

Mansioni e stipendio

I vice ispettori svolgono funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e di coordinamento di personale sottoposto alle sue dipendenze. Lo stipendio è di circa 1400 euro mensili.

Le prove

Ci sarà una prova preselettiva, prove fisiche, accertamenti psico-fisici, prove attitudinali, una prova scritta d’esame e una prova orale.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto della prova scritta, e su altre materie tra cui nozioni di diritto amministrativo, diritto civile, lingua straniera.