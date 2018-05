PALERMO – Avevano superato la prova scritta, ma sono stati ugualmente esclusi dalle altre prove del concorso per 1148 allievi agenti. Adesso un’ordinanza del Consiglio di Stato, rilevando delle illegittimità nella procedura selettiva, li riammette e obbliga il Ministero a fissare nuove date per le successive prove fisiche.

Dopo la riammissione di 350 ricorrenti al precedente concorso per 559 Allievi agenti di Polizia di Stato, lo studio legale Leone – Fell & Associati è riuscito infatti a far riammettere una cinquantina di ricorrenti che si erano visti tagliar fuori da un’errata quanto illegittima previsione del concorso.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

Una, in particolare, è la previsione del bando sotto accusa: “Sarà convocato (alla prova di efficienza fisica), seguendo l’ordine della relativa graduatoria un numero sufficiente di candidati, tale da garantire la copertura dei posti messi a concorso”. Il bando quindi non specifica quanti candidati sarebbero stati ammessi, salvo precisare all’art.10 che “la prova scritta si intende superata se il candidato riporterà una votazione non inferiore a 6 decimi”.

Ed infatti, solo in seguito alla correzione degli elaborati e alla pubblicazione della graduatoria, l’amministrazione ha stabilito e comunicato che sarebbero stati ammessi solo “i primi 3.443 candidati”.

Tale previsione è stata ritenuta illegittima dal Consiglio di Stato. L’amministrazione infatti, indicando il numero di candidati “idonei” a proseguire il concorso solo dopo la correzione degli elaborati, ha determinato chi fosse meritevole di superare la prova conoscendo l’identità dei concorrenti e la loro posizione in graduatoria. Un sistema contrario ai principi generali di trasparenza, par condicio e anonimato che dovrebbero caratterizzare i concorsi pubblici e garantire il “buon andamento” della procedura amministrativa.