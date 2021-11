Concorso scuola 2021 per docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. E’ ufficiale il calendario con le date delle prove, le modalità delle prove stesse, i posti a bando. C’è anche una circolare del Miur che indica quali materie studiare.

Concorso scuola 2021: date e calendario, modalità e durata esami

Il concorso scuola per i docenti dell’infanzia e della primaria avrà luogo dal 13 dicembre. Le prove, riporta il calendario sul sito del ministero dell’Istruzione, si svolgeranno nei giorni 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 21 dicembre 2021.

Gli elaborati scritti si faranno al computer e avranno luogo nella Regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione. Ciascuna prova avrà la durata di 100 minuti.

Concorso scuola 2021 infanzia e primaria: i posti a bando

Sono 12.863 i posti a bando, 76.757 le domande pervenute per la partecipazione. Con una domanda era possibile fare richiesta di partecipazione per più di un insegnamento o tipo di posto. Per questo il totale degli iscritti al concorso è pari a 107.160, di cui 33.246 per i posti comuni della scuola dell’infanzia, 3.059 per i posti di sostegno della scuola dell’infanzia, 64.136 per i posti comuni della Primaria e 6.719 per i posti di sostegno della primaria.

La prova scritta è composta da cinquanta quesiti:

per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle

competenze e delle conoscenze in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nella scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia;

per i posti di sostegno, quaranta quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Quali materie studiare per il concorso scuola 2021

Una circolare del Miur spiega quali materie studiare per il concorso scuola 2021. Clicca qui per scaricare la circolare in PDF.