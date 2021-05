Concorso scuola materie Stem per 4mila professori per avere la cattedra a settembre 2021 FOTO ANSA

Si corre per fare quanto prima il concorso scuola per le materie Stem: un concorso per trovare 4mila professori per dargli la cattedra a settembre di quest’anno. Stem è un acronimo che significa Science, Technology, Engineering, Mathematics (in lingua inglese), in italiano, invece, rappresentano scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

Concorso scuola materie Stem: date e prove

Un concorso per 4mila cattedre nelle materie Stem quindi, come previsto dal Decreto Sostegni. Secondo il Sole 24 Ore, sarebbe prevista una prova al pc e un orale da svolgere tra luglio ed agosto, per avere quindi i vincitori in cattedra a settembre. Per farlo si punta su una norma generale sui concorsi da inserire nel provvedimento.

Scuola, mancano i professori

La necessità è quindi quella di coprire 112mila cattedre altrimenti scoperte per il 2021/22. Così da evitare il bis dei 200mila supplenti già registrati quest’anno. Da una parte per coprire i 100mila e passa posti vacanti si attinge, in parallelo, ai 26mila vincitori attesi dal concorso straordinario svolto in piena pandemia e ai 20mila docenti attualmente presenti nelle Gae e nelle altre graduatorie di merito. A questi poi se ne dovrebbero aggiungere i circa 4mila nelle materie Stem. C’è poi la questione precari da regolarizzare, circa 20mila.