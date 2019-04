MODENA – Il conducente non le avrebbe fatto il biglietto una volta sull’autobus di linea Seta e per questo una ragazza modenese, 21 anni, portatrice di disabilità motoria, sarebbe stata multata per una cifra di 66 euro dal controllore salito poco dopo.

A riportare la vicenda è la Gazzetta di Modena che ricostruisce l’accaduto attraverso le parole della madre della 21enne.

La donna spiega che la giovane aveva già pronto il denaro, ma che l’autista si sarebbe appunto rifiutato, provocando in questo modo, al successivo arrivo del controllore, la multa. Seta, la compagnia di trasporti, promette che saranno svolti accertamenti in merito all’accaduto.

Sul caso interviene il candidato a sindaco di Modena, per ‘Idea’, Luca Ghelfi: “‘Restiamo umani’ è lo slogan strumentale col quale il Pd critica in ogni contesto le politiche della Lega ecco, ora mi chiedo cosa vi sia di umano in questo atteggiamento della azienda modenese di trasporto pubblico i cui vertici sono nominati proprio dal sindaco Muzzarelli”.

Fonte: Ansa