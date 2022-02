Due cinesi hanno vinto due milioni di euro al gratta e vinci in un bar di Conegliano (Treviso). Al gestore del bar, cinese anch’egli, avevano promesso 10mila euro di mancia. Invece gliene hanno dati solo mille. E ora lui non li vuole più vedere.

Conegliano, vincono due milioni al gratta e vinci ma al barista danno “solo” mille euro

Questo il racconto del signor Wu, gestore dell’omonimo bar: “Sono due persone di origine cinese i vincitori del Gratta e vinci da due milioni venduto nel mio bar. Ma ho detto loro di non farsi più vedere da me”.

“Mi avevano promesso una mancia di diecimila euro. Ero contento. Poi si è presentato il vincitore con mille euro. L’ho guardato in faccia e gli ho detto di tenerseli, di andare via e non tornare più. Racconto questo solo perché il vincitore dei due milioni si è comportato male nei miei confronti. Era meglio se non prometteva niente”.

La richiesta del barista Wu di Conegliano

Infine un appello allo Stato: “Un’altra cosa che non capisco è perché lo Stato non ci aiuta dandoci una percentuale, anche minima, sulle vincite che vengono realizzate con biglietti che vendiamo ogni giorno. Basterebbe l’uno, il due percento: sarebbe un buon aiuto, specie di questi tempi. Invece quando è circolata la notizia della vincita multimilionaria, sono arrivati i controlli dei Nas”.