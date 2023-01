Confessa omicidio su scheda elettorale: “Ho ucciso un uomo”. Ricerche in corso a Villasanta (Monza) (foto Ansa)

Dopo la confessione di un omicidio lasciata su una scheda elettorale scrutinata al seggio di Villasanta, in provincia di Monza, alle politiche dello scorso 25 settembre, oggi la Squadra Mobile della Questura di Monza ha effettuato un sopralluogo all’interno di un’area dismessa a Villasanta (Monza). Al sopralluogo nell’area individuata dagli investigatori ha partecipato anche l’archeologo forense Dominique Salsarola, del Dipartimento Labanof di Milano, nominato consulente dalla Procura di Monza.

Il messaggio

Il messaggio con la presunta confessione del delitto, su cui sono in corso indagini, è stato consegnato alla Questura il 25 settembre scorso, dal presidente di seggio, a fine scrutinio. “Per le forze dell’ordine: ho ammazzato un uomo. È sepolto in cantiere area nord. Date lui sepoltura cristiana, vi prego”, le parole scritte a matita sulla scheda. Da allora la Polizia di Stato sta lavorando per individuare la possibile area dove il corpo della presunta vittima sarebbe stato abbandonato.