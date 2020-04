ROMA – La ripartenza lavorativa accentua l’urgenza di provvedimenti, soprattutto di sostegno economico immediato per le famiglie.

Il ministro per le Pari Opportunità Elena Bonetti suggerisce a questo proposito l’estensione della durata dei congedi parentali oltre i 15 giorni, assicura che si batterà per garantire un assegno mensile per ciascun figlio.

“Estendere più di 15 giorni i congedi parentali”

“I congedi parentali straordinari dovrebbero essere estesi non solo per altri 15 giorni ma ulteriormente, se la scuola non riaprirà”.

Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti a Radio anch’io.

“Assegno mensile per ciascun figlio”

“Per me è irrinunciabile ed è importantissimo garantire un assegno mensile per tutti i figli perché le famiglie stanno affrontando anche maggiori spese in questo momento. Insisterò per questa misura sul tavolo del governo e su quello della maggioranza”. (fonte Ansa)