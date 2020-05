Fase 2, bambini: congedo parentale e bonus babysitter raddoppiano

ROMA – Raddoppio dei giorni di congedo parentale e del bonus babysitter che si potrà spendere anche per pagare l’iscrizione ai centri estivi.

Lo prevede la bozza del nuovo decreto con le misure economiche anti-Coronavirus.

Nel dettaglio i giorni di congedo retribuito al 50% per chi ha figli fino a 12 anni passano da 15 a 30 e si potranno chiedere fino al 30 settembre.

In alternativa, e fino ai 16 anni dei figli, si può chiedere il congedo senza indennità per tutto il tempo della chiusura di scuole e asili nido, salvo che non ci sia un altro genitore a casa o perché non lavora o perché la sua attività e chiusa o sospesa e beneficia di altri sostegni al reddito.

Altri 12 giorni di congedo previsti anche per chi usufruisce della legge 104 – assistenza delle persone affette da handicap – da utilizzare tra maggio e giugno.

“Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 30 settembre 2020 – c’è scritto nella bozza del decreto -, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo”.

Il bonus babysitter passa da 600 a 1200 euro totali, che potranno essere utilizzati per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia e ai centri estivi per i figli fino a 12 anni.

Il bonus viene portato da 1000 a 2000 euro per medici infermieri, tecnici di laboratorio e operatori sociosanitari. (fonte ANSA)