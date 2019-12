PADOVA – Quando ha sentito la storia di quel padre di famiglia a cui avevano staccato luce e gas perché non ce la faceva a pagare le bollette arretrate, non ci ha pensato due volte e ha saldato il suo debito. Accade allo sportello Multiservizi di Conselve (Padova), dove un anonimo benefattore si è reso protagonista di un gesto di straordinaria generosità.

In fila dietro al quell’uomo disperato che aveva 600 euro di bollette arretrate, il benefattore ha atteso che si allontanasse e poi portafogli alla mano ha deciso di pagare per lui l’insolvenza.

Questo il racconto commovente di un testimone al Mattino di Padova: “Allo sportello un uomo si era appena sentito dire che il blocco della fornitura era inevitabile perché non aveva pagato le ultime bollette. Questa persona – prosegue – ha risposto di avere quattro bambini in casa e di non essere in grado di pagare la somma per intero, chiedendo la possibilità di rateizzare. Niente da fare, gli è stato spiegato, perché l’insolvenza era troppo lunga e non prevedeva la rateizzazione. Sgomento e disperato l’uomo si è allontanato piangendo. A quel punto il signore che si trovava in coda dietro di lui e che aveva assistito alla scena ha chiesto all’addetto allo sportello a quanto ammontava il debito. Ha aggiunto che avrebbe pagato lui ma desiderava rimanere anonimo anche nei confronti di chi ha beneficiato del suo gesto”.

Un bellissimo regalo di Natale per il povero padre e pure per l’Italia che è ancora popolata da persone straordinarie.

Fonte: Il Mattino di Padova