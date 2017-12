ROMA – Sospesi per un anno dal servizio il maggiore Gianpaolo Scafarto e il colonnello Alessandro Sessa, i due ex ufficiali del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri accusati di depistaggio nell’inchiesta Consip. I procuratori di Roma hanno accusato i due ufficiali dei carabinieri di aver manomesso whatsapp dai cellulari per sviare le indagini.

Il sito Repubblica scrive che Scafarto è già indagato per falso e rivelazione del segreto d’ufficio, a cui si aggiunge ora l’ipotesi del depistaggio. Anche per Sessa si parla di depistaggio, in relazione alle false dichiarazioni rese ai pm. Secondo le accuse che hanno portato alla sospensione dal servizio per un anno, i due avrebbero eliminato delle comunicazioni per sviare le indagini sull’inchiesta Consip:

“Secondo le accuse, Sessa avrebbe chiesto aiuto a Scafarto per eliminare il backup automatico dell’applicazione Whatsapp, usata dai due per scambiare informazioni sull’inchiesta. Il tutto avvenne quanto Scafarto era già indagato e il suo smartphone era già stato sequestrato dagli inquirenti. Scafarto reinstallò l’applicazione sullo smartphone del suo superiore dopo aver distrutto messaggi e documenti indispensabili all’indagine sulla fuga di notizie che ha coinvolto esponenti di spicco dell’Arma. Per il gip il comportamento dei due fu deliberatamente volto alla distruzione di prove. Per questo entrambi sono stati sospesi dal servizio per un anno, come chiesto dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal pm Mario Palazzi, responsabili del fascicolo. La revoca al Noe della delega delle indagini, disposta dalla Procura di Roma nel marzo del 2017 nell’ambito degli accertamenti Consip, considerato “un fatto rarissimo”, avrebbe dovuto consigliare il maggiore Gianpaolo Scafarto e il colonnello Alessandro Sessa “di agire in modo retto, probo e osservante dei propri doveri verso la legge e le istituzioni di riferimento e quelle di appartenenza”. E invece “sembra essere stata proprio questa appartenenza l’occasione prossima per consumare altri delitti per le finalità di depistaggio”. È uno dei passi dell’ordinanza di applicazione della misura interdittiva della sospensione dalle funzioni firmata dal gip Gaspare Sturzo nei confronti dei due ex ufficiali del Noe, reparto che si occupò inizialmente su input della Procura di Napoli delle indagini Consip.E Scafarto e Sessa risultano ancora in servizio. “Sappiamo come l’accusa abbia accertato, addirittura – prosegue il gip – la promozione a maggiore dello Scafarto. Ne deriva che, allo stato, entrambi gli indagati risultino dagli accertamenti riferiti come ancora in servizio e, quindi, in grado di trarre occasione prossima dall’uso attuale dei poteri di polizia giudiziaria connessi al ruolo di ufficiali dei Carabinieri”.

Il gip avrebbe disposto la misura oltre che per il pericolo di reiterazione del reato, anche per quello di inquinamento probatorio: