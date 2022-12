Contanti, la soglia per i pagamenti con Pos si abbassa a 30 euro. Ascoltati i rilievi critici giunti da Bruxelles, il Governo si accingerebbe a correggere la manovra sul fronte del limite all’uso del denaro contante.

Contanti, la soglia per i pagamenti con Pos si abbassa a 30 euro

Mentre il tetto resterebbe invariato, e cioè a 5mila euro in contanti (anche perché in Europa in alcuni paesi la soglia è perfino più alta), la soglia si abbassa in maniera significativa su quanto contante agli esercenti sarà consentito accettare senza incorrere in sanzioni.

La soglia sarà abbassata a 30 euro. Per una spesa effettuata del valore fino a 30 euro cioè, i commercianti potranno accettare il pagamento in contanti senza ricorrere al Pos.

Solo oltre i 30 euro i commercianti saranno passibili di sanzioni se non accettano pagamenti con la carta.

E del resto questa correzione va incontro alle raccomandazioni Ue. Cosa dice la Commissione? In sintesi, all’Italia si chiedeva di “combattere l’evasione fiscale, soprattutto sotto forma di omessa fatturazione, anche rafforzando l’uso obbligatorio dei pagamenti elettronici”, con “soglie legali più basse per i pagamenti in contanti”.

“Non sono in linea”: l’innalzamento del tetto ai contanti da 2mila a 5mila euro nel 2023, la cancellazione dei debiti fiscali fino a 1.000 euro relativi al 2000-2015 (“equivalente a un condono fiscale”) e il tetto a 60 euro nei Pos.