AVELLINO – Doveva essere un “chiarimento” tra lui e l’ex fidanzato della sorella, ma ha rischiato di diventare una tragedia. Un ragazzo di 20 anni ha incontrato il fratello dell’ex fidanzata a Contrada, vicino Avellino, ed è stato ferito a colpi di arma da fuoco. L’ex cognato infatti ha estratto la pistola, regolarmente detenuta dal padre, e ha esploso un colpo a distanza ravvicinata ferendo il giovane.

L’aggressione è avvenuta la sera di martedì 9 gennaio e la vittima è stata trasporta all’ospedale di Avellino per la ferita ad un braccio, dove è stata operata. Il sito de Il Mattino scrive che l’episodio è avvenuto lungo la strada provinciale nei pressi del quartiere Ospedale dove i due giovani, accompagnati dai rispettivi amici, in tutto una decina di persone, si erano dati appuntamento per un “chiarimento”: