Si è sbloccata la situazione sul rinnovo del contratto di forze armate e polizia, con un aumento di 130 euro e con 488mila rinnovi nei prossimi anni. Si tratta di un incremento retributivo a regime delle risorse per il rinnovo del contratto del personale non dirigente del comparto sicurezza e difesa che dal 3,78% raggiunge il 4,26%.

Contratto forze armate e polizia, le parole del sindacato

“Come Fns Cisl apprezziamo l’incremento retributivo a regime delle risorse per il rinnovo del contratto del personale non dirigente del comparto sicurezza e difesa che dal 3,78% raggiunge il 4,26% ma riteniamo che si possa fare un altro sforzo sostanziale per le donne e gli uomini in divisa”. Lo dichiara in una nota il Segretario generale della Federazione Nazionale Sicurezza Cisl, Massimo Vespia, al termine della riunione presieduta dal Ministro Brunetta.

Riunione a cui hanno partecipato il Ministro Lamorgese, i Sottosegretari dei Ministeri della Giustizia, della Difesa e dell’Economia, i rappresentanti delle Amministrazioni interessate. Per parlare del riavvio della trattativa con il Governo per il Rinnovo del Contratto Nazionale del Comparto Sicurezza e Difesa. “Come Fns abbiamo dato la piena disponibilità ad avviare un confronto serio, richiesto interventi correttivi necessari per ciò che riguarda le recenti Sentenze della Corte dei Conti circa il ricalcolo della parte retributiva delle pensioni. Anche riguardo all’art. 54 del T.U. del 1973 e l’introduzione di norme sulla Tutela legale e norme sulla Tutela Sanitaria” ha aggiunto.

Il commento di Maurizio Gasparri

“Il segnale che arriva, concreto e tangibile, di attenzione al comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico, con l’incontro voluto da Renato Brunetta e dai ministri competenti che ha riaperto il tavolo per i rinnovi contrattuali è una vittoria per Forza Italia. Sempre stata in prima linea, anche con il lavoro della Consulta sicurezza, a sostegno del comparto. Dopo anni di attesa finalmente si apre una nuova stagione che migliorerà la situazione lavorativa per migliaia di donne e uomini in divisa che da tempo chiedevano i dovuti adeguamenti”. Questo il commento del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, componente della Commissione difesa di Palazzo Madama.