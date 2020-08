Controesodo, traffico in aumento per i primi rientri nel weekend (Ansa)

Controesodo, traffico in aumento per i primi rientri nel weekend del 22 e 23 agosto

Controesodo dalle vacanze per molti italiani nel weekend del 22 e 23 agosto. Tre le direttrici principali di traffico: quella da sud a nord sulla A1, quella nella stessa direzione sulla costa adriatica e quella dalla Toscana e dalla Liguria verso Milano e le altre città della Pianura Padana.

Fra le strade interessate a forti incrementi del traffico anche quelle che portano sulla Trieste-Venezia-Torino da est verso ovest e tutte le direttici verso Roma.

Doppio bollino giallo (mattina e pomeriggio) venerdì 21 agosto e doppio bollino rosso sabato 22, con un relativo rallentamento del traffico nella mattina di domenica (bollino giallo) per passare al bollino rosso nel pomeriggio.

Anche lungo i 30mila km di rete Anas (Gruppo Fs Italiane) è previsto un incremento di traffico per il controesodo verso i grandi centri urbani e le regioni del Nord. Oltre che per le ultime partenze in direzione delle località turistiche, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, compreso l’itinerario E45.

Più degli altri anni gran parte degli italiani si è spostata all’interno del Paese contribuendo ad un incremento del traffico sulle strade.

Mezzi pesanti, divieto a metà

Va ricordato al riguardo che il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sarà in vigore sabato 22 agosto solo dalle 8 alle 16. Quindi nel pomeriggio e nella notte il controesodo dovrà condividere le strade e autostrade con i Tir.

Domenica 23 agosto i mezzi pesanti resteranno invece fermi più a lungo, dalle 7 alle 22.

Questi stessi orari riguarderanno anche il weekend successivo, quello del 29 e 30 agosto, che è considerato dalle previsioni del traffico di Autostrade per l’Italia meno impegnativo, con bollini gialli venerdì pomeriggio e nelle giornate di sabato e domenica.

Un solo avviso di traffico intenso (giallo) per il controesodo in settembre nel pomeriggio di domenica 6. (Fonte: Ansa)