Contromano sulla Firenze-Siena uccide un ragazzo: arrestato, aveva tasso alcolemico 7 volte superiore

E’ stato arrestato dalla Polizia Stradale di Siena il cittadino romeno che sabato notte sulla Autopalio, in direzione Firenze, ha causato l’incidente a seguito del quale è morto Stefano Sanna, 28 anni, residente a Monteriggioni. La Polizia di Stato ha proceduto all’arresto per il reato di omicidio stradale, aggravato dalla condotta di guida contromano e da un tasso alcolemico 7 volte superiore al massimo consentito.

Incidente mortale sull’Autopalio: la dinamica

L’auto, imboccando il raccordo contromano, si è scontrata frontalmente con una vettura che proveniva nella direzione corretta. Nel violento scontro purtroppo è morto un 28enne. A seguito dello scontro, i due conducenti, il 28enne stava riportando a casa la fidanzata, sono rimasti incastrati all’interno degli abitacoli e sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco.

Stefano Sanna, impiegato nell’azienda agricola di famiglia e residente a pochi chilometri dal luogo dell’incidente, era a bordo della sua Audi sulla strada di ritorno verso casa, dopo aver passato la serata con la fidanzata. Nel tratto tra l’uscita di Siena Nord e quella di Badesse, all’improvviso, si è ritrovato davanti l’altra auto e niente ha potuto per evitare l’impatto. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, poi, una volta emersi i risultati dell’etilometro, sono scattate le manette per il romeno.