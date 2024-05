Una anziana residente a Molinella, in provincia di Bologna, è stato vittima di una truffa orchestrata da un individuo che, fingendo di volerle togliere ‘il malocchio’, l’ha persuasa a filmarsi nuda e a effettuare una serie di trasferimenti di denaro per un ammontare complessivo di circa 20.000 euro. La truffa è stata scoperta dai Carabinieri dopo che la donna, una pensionata settantenne, ha denunciato l’accaduto presso la caserma.

La truffa

La vittima, frequentando alcuni social network, è entrata in contatto con un individuo che si è spacciato per un guaritore in grado di liberarla dal male. Quest’uomo ha ingannato la donna convincendola che per la procedura di ‘liberazione’ fosse necessario filmarsi e fotografarsi nuda, chiedendole anche un corrispettivo economico per i suoi presunti servizi. Dopo un certo periodo di tempo, la pensionata si è resa conto di essere stata truffata e ha deciso di denunciare l’accaduto alle autorità competenti, confessando di aver versato complessivamente circa 20.000 euro al truffatore. I Carabinieri della compagnia di Molinella hanno avviato indagini approfondite, incluso l’esame dei trasferimenti di denaro, al fine di individuare il responsabile della truffa.