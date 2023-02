Una coppia di anziani, marito e moglie di 80 anni lui e 75 anni lei, trovata morta questa mattina nella loro abitazione di Castagneto Carducci (Livorno). Secondo una delle primissime ipotesi investigative, ma il quadro della vicenda sarebbe ancora tutto da ricostruire, potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. Con il marito che avrebbe ucciso la donna per poi togliersi a sua volta la vita.

Secondo una primissima ipotesi l’anziano avrebbe deciso di uccidere la moglie con un fucile da caccia, per poi suicidarsi con la stessa arma. Alla base del gesto ci sarebbe una malattia della donna. Da quanto appreso la coppia sarebbe stata molto conosciuta in paese e abitava in una villetta poco sotto il centro di Castagneto (Livorno), in una zona residenziale di via Nemorese.