Coppia fa sesso su un prato a Moncalieri, lei viene multata (10mila euro) e lui no: ecco perché

Una coppia molto focosa sorpresa a consumare un rapporto di sesso in pubblico, su un prato, a Moncalieri, in provincia di Torino: lei viene multata e lui no. I due stavano facendo sesso su un prato in un luogo pubblico ma solo la donna ha ricevuto la multa da parte degli agenti di polizia, lui invece no.

Sesso sul prato a Moncalieri, ecco perché lui si è “salvato”

La donna di 46 anni e italiana è stata multata di 10mila euro dalla polizia locale. Il motivo come detto è che aveva appena fatto sesso con un uomo in pubblico. L’uomo però si è “salvato” perché è riuscito a scappare via prima dell’arrivo degli agenti. Lo ha fatto appena in tempo, lasciando la donna a rivestirsi e quindi impossibilitata alla fuga. Non si sa se i due siano conoscenti, oppure fidanzata, resta il fatto che si sono lasciati andare a effusioni troppo esplicite in un luogo pubblico.

Residenti segnalano la coppia che fa sesso sul prato

Come spesso accade in questi casi, la polizia locale è intervenuta su segnalazione dei residenti, che hanno visto e soprattutto sentito le effusioni della coppia. All’arrivo degli agenti la donna ha prima cercato di negare tutto. Poi ha ammesso di aver fatto sesso col suo amante, un italiano di 38 anni che però è riuscito a fuggire. La passione aveva travolto entrambi mentre aspettavano il bus alla fermata, ma la multa l’ha presa solo lei.