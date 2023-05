Un uomo e una donna sono stati trovati morti, uccisi da colpi d’arma da fuoco, nella loro abitazione a Paese, nel Trevigiano. Sul posto si stanno recando i carabinieri che hanno avvisato il magistrato di turno.

Un uomo, secondo le prime notizie, è stato fermato. Si tratterrebbe quindi di un possibile duplice omicidio e non di un possibile omicidio-suicidio come si era pensato in un prima momento.