Coprifuoco a mezzanotte in tutta Italia, quali regioni vanno in zona bianca da oggi lunedì 7 giugno (Foto d’archivio Ansa)

Coprifuoco a mezzanotte in tutta Italia e calo delle restrizioni: altre quattro regioni in zona bianca da oggi lunedì 7 giugno. In totale fanno 7 regioni, cioè circa un italiano su 5. Nell’Italia bianca il coprifuoco è abolito del tutto. Le uniche regole che non cambiano sono l’obbligo di mascherina e il distanziamento sociale.

L’ultimo baluardo delle chiusure adesso riguarda le discoteche. L’obiettivo è riaprirle a luglio, ma a che condizioni? Probabilmente servirà il green pass vaccinale. Un altro motivo per spingere sulla vaccinazione ai giovani.

Altre quattro regioni in zona bianca e coprifuoco a mezzanotte in zona gialla

Altre quattro regioni si aggiungono alla zona bianca dell’Italia. Dopo Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, riaprono anche le neopromosse Abruzzo, Umbria, Liguria e Veneto. Mentre nel resto dei territori, in zona gialla, il coprifuoco slitta di un’ora, a mezzanotte.

Discoteche aperte a luglio?

E nel Paese che riparte, presto potrebbe cadere l’ultimo divieto, quello di ballare: è previsto martedì prossimo un incontro sulle discoteche. I locali potrebbero ripartire a luglio. Ma è quasi certo che sarà necessario avere il green pass soprattutto alla luce dello sprint sulla campagna vaccinale per i giovani.

Coronavirus Italia: i numeri del 6 giugno

Nelle ultime 24 ore ci sono stati solo venti ingressi in terapia intesiva, che hanno riguardato in tutto dieci regioni. Valle d’Aosta, Molise e Basilicata non hanno più pazienti ricoverati in rianimazione e la media nazionale del 9% di occupazione di terapie intensive e reparti di medicina sta scendendo quindi drasticamente.

Secondo i dati dell’ultimo bollettino, si aggiungono purtroppo altri 51 morti per il virus. I nuovi contagi sono stati 2.275 e il tasso di positività è dell’1,5%. In tutta Itaia i malati di Covid sono al momento 192mila.