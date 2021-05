Coprifuoco a mezzanotte, ma ora chi lo rispetta? Da Milano a Roma feste e ragazzi per strada senza mascherina (foto ANSA)

In attesa che l’inizio del coprifuoco venga spostato di un’ora o alla mezzanotte, le 22 ormai non le rispetta quasi nessuno. Nelle maggiori città italiane infatti, nell’ultimo weekend ci sono state “rivolte” dei giovani che, invitati dalle forze dell’ordine a tornare a casa, hanno pensato bene di rispondere, in qualche caso anche con una certa aggressività.

Coprifuoco, da Milano a Roma non lo rispetta quasi nessuno

Da segnalare diverse risse a ridosso di mezzanotte. A Milano, nella zona delle Colonne di San Lorenzo, sabato sera c’erano un migliaio di persone rimasto dopo il limite consentito. Qualche decina di fronte agli agenti ha reagito seppur alla fine nessuno si è fatto male. Scene simili anche in zona Garibaldi, dove circa 1500 persone sono state invitate a tornare a casa.

Scene simili anche a Roma dove, sempre sabato sera, sono avvenuti tafferugli a Trastevere con la polizia locale. A Torino, nel Parco Dora, c’erano centinaia di persone l’altra sera dopo lo scattare del coprifuoco che hanno ballato e bevuto senza mascherina e senza mantenere il minimo distanziamento fino a tarda notte.

I dati diffusi ieri dal Viminale segnalano un aumento di attenzione e di multe: su 94.031 controllati, 1.440 sanzionati e 3 denunciati per violata quarantena. Verifiche anche su 11.579 attività commerciali con 69 titolari multati e 28 esercizi chiusi.