Coprifuoco ristoranti aperti la sera: a tavola seduti fino alle 22 o il conto 10 minuti prima?

Coprifuoco, come funziona per i ristoranti aperti la sera? Si può rimanere seduti a tavola fino alle 22? O bisogna chiedere il conto 10-15 minuti prima? O addirittura ci sarà una proroga fino alle 23 per i ristoranti?

Nelle ultime 24 ore se n’è parlato tanto. A partire dalle parole del ministro Gelmini. Che ha detto in un’intervista al Messaggero che se si esce dal ristorante alle 22 non si riceveranno sanzioni sulla via di ritorno per casa. Come se invece adesso si corresse questo rischio…

Coprifuoco ristoranti aperti la sera: a tavola seduti fino alle 22

La risposta è assertiva: sì, a tavola si può stare seduti fino alle 22. Questo non vuol dire che il coprifuoco per i ristoranti non sia valido. Come tutte le altre attività, i ristoranti sono tenuti a chiudere alle 22. Almeno per ora.

Il punto è un altro: ricevere la multa per essere in giro dopo le 22. Cioè, per capirci, in quel lasso di tempo che va dalle 22 alle 23. Una domanda: qualcuno ha ricevuto una multa per essere fermato alle 22,15 mentre tornava a casa (magari da una cena o da casa dei genitori?). Se a qualcuno è capitato, deve essere stato molto sfortunato. O deve aver incontrato un pubblico ufficiale molto zelante.

La verità è che la tolleranza sul coprifuoco esiste già, e non si capisce perché dovrebbe cambiare ora che torna la zona gialla. Una regola non scritta, ma una consuetudine dettata dall’elasticità e dal buon senso. D’altronde l’istituzione del coprifuoco ha l’obiettivo di evitare gli assembramenti. Di non far ammassare le persone nelle piazze e fuori dai locali. Che pericolo sono per il contagio se cammino solo o con mia moglie verso casa?

La Gelmini e la questione del coprifuoco dei ristoranti

“C’è stata qualche polemica sul coprifuoco e sulla difficoltà per i ristoratori ad erogare i propri servizi la sera. Ma voglio chiarire un punto: chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo fino alle 22 e poi, una volta uscito dal locale, far ritorno a casa senza alcun rischio di ricevere sanzioni”. Lo chiarisce il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, intervistata da Il Messaggero.

E, parlando dell’ultimo decreto, osserva, “si poteva fare di più, ma qualcuno voleva fare molto di meno. Le riaperture sono una vittoria per gli italiani. Quasi tutta Italia è in zona gialla, i nostri ragazzi tornano a scuola, ripartono tante attività economiche”. “I dati dei contagi stanno migliorando costantemente e la campagna vaccinale è entrata nel vivo: ormai siamo quasi a 400mila inoculazioni al giorno. Se continua il trend positivo a metà maggio – assicura – si cambia il coprifuoco e il nostro obiettivo è quello di abolirlo. Si riaprono nuove attività”.

Poi aggiunge, “dal 1 giugno vogliamo i ristoranti al chiuso aperti anche a cena, vogliamo che riparta il settore del wedding e va risolto l’incidente sui centri commerciali che devono poter aprire anche durante i week end”.