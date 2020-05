ROMA – Ivan Gottardi è morto a 24 anni sconfitto dal cancro. Una battaglia lunga quella del giovane di Cordenons, in provincia di Pordenone.

Non era servita l’amputazione di una delle due gambe, per avere ragione dell’osteosarcoma che lo aveva colpito 3 anni fa.

“Conoscevo la situazione di Ivan – è il commento del sindaco di Cordenons Andrea Delle Vedove – e, sebbene fossi conscio che non sarebbe stato facile sconfiggere quella forma di tumore così aggressiva, avevo sempre la speranza che potesse guarire.

Invece, purtroppo, ci ha lasciati. Un caloroso abbraccio ai genitori e un sentito grazie a tutta la comunità per le iniziative solidali che ha organizzato per aiutarlo”.

“Ivan – le parole di un amico – non meritava tutto questo.

Ha sempre sorriso, ha combattuto come un leone, ma alla fine il male ha avuto la meglio.

Da due settimane non lo sentivo più: era consapevole di quello che lo stava attendendo e ha preferito chiudersi in se stesso”.

Gli amici del Motorclub di Bannia, al quale Ivan Gottardi era iscritto, avrebbero voluto salutarlo per l’ultima volta con il rombo delle loro moto da cross all’esterno del duomo di Cordenons. Non sarà possibile.

“Camminare con una protesi – aveva raccontato Ivan a fine 2018 al Gazzettino – non è un gioco: è come dover imparare tutto daccapo.

Per me è stato come essere tornato neonato, senza un minimo di equilibrio”. (fonte IL GAZZETTINO)