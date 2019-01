COSENZA – Un cadavere è stato trovato in un canale di irrigazione la mattina del 9 gennaio a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Il corpo è stato notato da un passante che ha dato l’allarme e recuperato dagli uomini dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

Secondo un primo esame, si tratta di un uomo di circa 60 anni. A ritrovare il cadavere un passante, che l’ha notato con il viso rivolto a faccia in giù nel canalone. In un primo momento, le autorità avevano ipotizzato che si trattasse del cadavere di Antonino Sanfilippo. Sul corpo non sono stati trovati documenti.