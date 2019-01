COSENZA – La mattina di mercoledì 9 gennaio è stato trovato un cadavere in un canale di irrigazione in contrada Torricella a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza.

Si tratta del corpo di un uomo. Nei suoi abiti non sono stati trovati documenti. Ignote le cause del decesso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato la salma, e i carabinieri, che hanno avviato delle indagini per risalire all’identità della persona deceduta.

La procura di Castrovillari (Cosenza) ha disposto l‘autopsia sul corpo dell’uomo, dell’apparente età di circa 60 anni. Il ritrovamento è avvenuto in una zona non lontana dal porto, a ridosso della strada statale 106 Jonica.

I carabinieri, che stanno conducendo delle indagini, ritengono che possa trattarsi di un uomo proveniente dall’est Europa. A scoprire il corpo è stato un passante. Il medico legale, dopo una prima ispezione del cadavere, non esclude che possa essere deceduto proprio a causa della caduta nel canale.