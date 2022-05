Corigliano Rossano, incidente tra un tir e un’auto: muore donna di 43 anni

Incidente stradale sulla Ss106, muore una donna di 43 anni in seguito ad uno scontro tra un’auto ed un tir in contrada Torricella di Corigliano Rossano.

Una donna di 43 anni, di cui non sono state rese note le generalità, è morta all’alba di oggi in uno scontro frontale verificatosi sulla statale 106 in contrada Torricella a Corigliano Rossano.

La donna, che lavorava come bracciante agricola, era alla guida di una Renault Twingo che si è scontrata, per cause in corso di accertamento, con un tir che procedeva nella direzione opposta. Nell’impatto la quarantatreenne è stata sbalzata fuori dell’abitacolo ed è morta sul colpo. Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti i carabinieri, la polizia stradale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Corigliano Rossano, scontro auto-tir sulla Ss106, muore donna: in corso gli accertamenti della polizia stradale

Si chiamava Pina Bastone la donna di 43 anni morta stamane, nell’impatto tra auto di cui era alla guida e un autoarticolato, sulla statale 106 a Torricella di Corigliano Rossano nei pressi dello svincolo per il porto della città dello Ionio cosentino.

L’autista del tir con cella frigorifera adibita al trasporto di derrate alimentari, è un dipendente di una ditta del vibonese. Il sostituto procuratore di Castrovillari, titolare delle indagini sullo scontro frontale tra i due veicoli, ha disposto il sequestro dei mezzi e della salma della vittima in attesa della conclusione di tutti gli accertamenti necessari a stabilire la dinamica dell’accaduto.

Sulla dinamica dell’incidente stanno svolgendo accertamenti gli agenti del distaccamento della Polstrada di Rossano.