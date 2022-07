Un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Corleone (Palermo). Secondo le prime indagini, pur non avendo la patente, si sarebbe messo alla guida di una Panda 4×4 dei genitori, poi finita in una scarpata. L’auto si è ribaltata e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Corleone, le indagini

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le dinamiche dell’incidente per sapere se l’auto sia uscita fuori strada a causa di un malore o di una perdita di controllo del veicolo. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre il ragazzo dalle lamiere dell’auto dopo l’impatto. Subito dopo sono intervenuti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto che constatare il decesso.

Pochi mesi fa incidente sulla stessa strada

Solamente pochi mesi fa, lungo la stessa strada provinciale e sempre nei pressi di Corleone, una ragazza di 18 anni e un ragazzo di 16 hanno perso la vita in un incidente. Alla guida, anche in quel caso, c’era un minorenne – una delle vittime – che stava rientrando da una serata con amici insieme alla sua comitiva. A bordo della Fiat Punto erano in 4. Due i sopravvissuti, uno dei quali dopo un lungo ricovero era riuscito a raccontare agli inquirenti la dinamica dell’incidente, consentendo dunque la ricostruzione di quella serata.