Sette bambini sono rimasti intossicati dopo aver inalato monossido di carbonio, che si è sprigionato, con ogni probabilità, da un ”fungo” utilizzato per scaldare un gazebo. L’incidente è accaduto nella struttura provvisoria esterna di un locale di Cormons (Gorizia), dove i piccoli, con le famiglie, festeggiavano un compleanno.

Cormons (Gorizia), come stanno i bambini intossicati

I bimbi non sono in pericolo di vita: portati in Pronto soccorso hanno ricevuto le giuste medicazioni e poi dimessi. Secondo il quotidiano Il Piccolo, uno di loro però ha ricevuto una seduta di ossigenoterapia, in camera iperbarica, all’ospedale di Cattinara. Indagini in corso dei Carabinieri della Compagnia Gradisca d’Isonzo.