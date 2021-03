Coronavirus, il bollettino del 12 marzo: aumentano ancora i positivi (+26.824), 380 le vittime

Sono 26.824 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 25.673. Le vittime sono 380, giovedì erano state 373.

Articolo aggiornato alle 17:53

Gli attualmente positivi per il coronavirus – i malati – tornano a superare il mezzo milione in Italia. Con un aumento di 11.967 in 24 ore il totale è ora di 509.317. I dimessi e i guariti sono 2.564.926 (+14.443 rispetto a ieri ), in isolamento domiciliare ci sono 482.747 persone (+ 11.503).

Sono 369.636 i tamponi molecolari e antigenici effettuati . Il tasso di positività (rapporto positivi/test) odierno è del 7,2%%, giovedì era stato del 6,9%, quindi oggi in aumento dello 0,3%.

In totale i casi da inizio epidemia sono 3.175.807, i morti 101.564.

226 gli ingressi in terapia intensiva. Il saldo tra ingressi e uscite è di 55 pazienti in più. In totale in rianimazione ci sono ora 2.914 persone. Nei reparti ordinari (pneumatologia e malattie infettive) sono invece aumentati i pazienti di 409 unità rispetto a giovedì, portando il totale a 23.656.

Regioni in zona rossa da lunedì 15 marzo, sono 10: Lazio, Veneto, Lombardia, Piemonte…

Dieci Regioni in zona rossa da lunedì 15 marzo: sono le province autonome di Bolzano e Trento, la Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto Toscana e Marche. Sono queste le Regioni che complessivamente saranno rosse, tra quelle che già lo sono e quelle che lo diventeranno in base al peggioramento degli indicatori. Sono invece 8 quelle che sono o diventeranno arancioni: Abruzzo, Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta. La Sardegna dovrebbe rimanere bianca.

Regioni in zona rossa, tutte quante a Pasqua

L’Italia sarà invece tutta in zona rossa dal 3 al 5 aprile, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. Dalla zona rossa nazionale saranno esentate le Regioni che in quel momento si troveranno in zona bianca (attualmente solo la Sardegna).