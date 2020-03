Coronavirus, 10mila morti: ecco l’identikit della strage

ROMA – 10mila morti. L’Italia ha superato i 10mila morti per coronavirus.

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS), in queste ore, ha pubblicato una tabella, un report, dove, prendendo in considerazione gli esami su 710 morti con malattia croniche pre-esistenti, si mettono in evidenza le varie patologie con cui convivevano le vittime.

La gran parte delle vittime, guardando la tabella, gran parte dei morti da e con coronavirus aveva patologie cardiache.

L’età media dei pazienti positivi al coronavirus, poi deceduti a causa del contagio, è 78 anni.

Cardiopatia ischemica: 249 morti (27,8%)

Fibrillazione atriale: 213 morti (23,7%)

Scompenso cardiaco: 153 morti (17,1%)

Ictus: 101 (11,3%)

Ipertensione arteriosa: 665 morti (73%)

Diabete mellito: 281 morti (31,3%)

Demenza: 130 morti (14,5%)

BPCO: 150 (16,7%)

Cancro attivo negli ultimi 5 anni: 155 morti (17,3%)

Epatopatia cronica: 37 morti (4,1%)

Insufficienza renale cronica: 199 morti (22,2%)

Numero di patologie:

0 patologie: 15 morti (2,1%)

1 patologia: 151 morti (21,3%)

2 patologie: 184 morti (25,9%)

3 o più patologie: 360 morti (50,7%).

Fonte: La Stampa, Istituto Superiore di Sanità.

Coronavirus in Italia, gli ultimi numeri.

Sono 10.779 i morti per o con coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 756. Sabato l’aumento era stato di 889.

Sono complessivamente 73.880 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 3.815. Sabato l’incremento era stato di 3.651. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 97.689.

Questi i numeri forniti oggi, domenica 29 marzo, dal commissario della Protezione Civile Angelo Borrelli nell’ormai consueta conferenza stampa delle 18.

Fonte: Protezione Civile.