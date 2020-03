MILANO – Un ragazzo di 17 anni è stato denunciato ieri mattina, martedì 10 marzo, dai carabinieri della compagnia di Corsico dopo essere stato trovato in giro per Cornaredo (Milano) e fermato.

Una violazione di quanto impone il decreto del governo “Io resto a casa”, emanato per cercare di contenere l’emergenza Coronavirus. Lo stesso decreto, pubblicato nella sua forma definitiva lunedì sera, stabilisce che chiunque venga trovato in giro dovrà compilare un’autocertificazione con i motivi che avrà poi valore legale.

Il 17enne non aveva nessun “valido motivo”. Quando i militari lo hanno controllato, scrive Milano Today, il giovane ha semplicemente detto che era venuto da Vittuone a Cornaredo per incontrare la sua fidanzata. A quel punto, i militari non hanno potuto far altro che denunciarlo per l’articolo 650 del codice penale, che punisce con “l’arresto fino a tre mesi chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica”. (fonte MILANO TODAY)