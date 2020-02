Coronavirus, 24enne di Caserta positiva: era tornata da Milano

ROMA – E’ una 24enne di Caserta tornata da Milano la prima positiva al Coronavirus in Terra di Lavoro.

“Al momento la situazione è sotto controllo – spiega il direttore generale dell’Asl di Caserta Ferdinando Russo – in quanto la ragazza, ricoverata al Cotugno, ha solo mal di gola e niente febbre o altri sintomi particolari”. La positività ha fatto scattare immediatamente le procedure previste dal protocollo sanitario e sono state rintracciate le persone con cui la 24enne, residente nel capoluogo, è venuta in contatto. Sono stati così sottoposti a controllo i genitori della 24enne, due amici che erano scesi con la ragazza da Milano, entrambi residenti a Ruviano, comune dell’Alto-Casertano; si tratta di un’amica della 24enne e del fidanzato. “In tutto abbiamo sottoposti a controlli sanitari sei persone con cui la ragazza è venuta in contatto” spiega Russo. “Per loro ci sarà la quarantena in casa”.

Coronavirus: il primo caso in Puglia.

C’è il primo caso di positività da coronavirus in Puglia. A comunicarlo è il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Si tratta, riferisce Emiliano, di una persona residente nella provincia di Taranto sembra proveniente da Codogno in Lombardia, ove si era recato in visita, positivo al test Coronavirus.

“Come avevamo previsto – annuncia Emiliano in una nota – abbiamo il primo soggetto influenzato residente nella provincia di Taranto, sembra proveniente da Codogno in Lombardia, ove si era recato in visita, positivo al test Coronavirus. Il test verrà domani trasmesso all’Istituto Superiore di Sanità per la conferma di seconda istanza”.

Fonte: Ansa.