Coronavirus: dal 4 maggio sì a cibo da asporto, jogging (da soli) e allenamenti per sport professionistici (foto d’archivio Ansa)

ROMA – Il governo va verso la riapertura del cibo da asporto dal 4 maggio.

E’ quanto emerge, scrive l’agenzia Ansa, da fonti partecipanti alla cabina di regia tra esecutivo e enti locali che confermano, così, l’ipotesi emersa nelle ultime ore.

Da 4 maggio, inoltre, dovrebbe essere permessa l’attività motoria ma solo individuale (a meno che non si tratti di minori o di persone diversamente abili) e la ripresa degli allenamenti per gli sport professionistici.

Coronavirus, Conte: “A scuola a settembre. Dal 4 maggio niente liberi tutti”

La scuola è al centro dei nostri pensieri e riaprirà a settembre”.

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una intervista a Repubblica che anticipa alcuni dei contenuti del provvedimento che allenterà il lockdown dal 4 maggio.

Provvedimento che, avverte il premier, “non sarà un liberi tutti”. “Stiamo lavorando per consentire la ripartenza di buona parte delle imprese, dalla manifattura alle costruzioni per il 4 maggio”.

“Non possiamo protrarre oltre questo lockdown – aggiunge – rischiamo una compromissione troppo pesante del tessuto socio-economico del Paese”.

Sulla scuola Conte spiega che “la ministra Azzolina sta lavorando per consentire che gli esami di Stato si svolgano in conferenza personale, in condizioni di sicurezza”.

Ma per il resto “non siamo ancora nella condizione di ripristinare una piena libertà di movimento”. (Fonti: Ansa, La Repubblica)