NAPOLI – Hanno ignorato le misure restrittive per gestire l’emergenza coronavirus e si sono riuniti per fare un pic nic nel parco. Dodici persone sono state denunciate a Varcaturo, frazione del comune di Giugliano nella provincia di Napoli.

Secondo quanto riferito dall’AGI, i carabinieri hanno denunciato 12 persone che, nonostante le norme governative, aveva organizzato una scampagnata all’aperto in un parco di via Madonna del Pantano, portando dietro, oltre al cibo, sedie e tavolini.

Il gruppo ha tentato di giustificarsi con i militari sostenendo che dopo 5 giorni rinchiusi in casa avevano bisogno di prendere un po’ d’aria, ma questo non è un motivo di necessità tale da disubbidire al divieto. Per questo motivo i carabinieri li hanno denunciati e dovranno rispondere dei provvedimenti dell’autorità.

(Fonte AGI)