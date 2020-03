MODENA – La prima paziente guarita dal coronavirus nella provincia di Modena è un’anziana di 95 anni. La donna è originaria di Fanano, un comune sull’Appennino.

Oltre all’anziana, sempre in provincia di Modena si registra la guarigione di un 27enne di Carpi, ma sono in tutto 23 i pazienti in attesa dell’ultimo esito che sancisca la loro completa guarigione e che in questi giorni non stanno più mettendo in evidenza sintomi della malattia.

Nel Modenese sono complessivamente 23 i decessi di persone positive al Covid-19 dall’inizio dell’emergenza, secondo l’ultimo report diffuso il 17 marzo dalla Regione, i nuovi positivi sono stati 20, a fronte dei 73 registrati nel giorno precedente.

(Fonte ANSA)