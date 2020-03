ROMA – Un medico positivo al Coronavirus all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari). Per questo il pronto soccorso è stato chiuso e sono in corso i test sugli altri operatori sanitari. Lo ha reso noto questa mattina con un messaggio su Facebook il sindaco di Acquaviva delle Fonti, Davide Carlucci.

“Chi ha necessità di cure immediate può rivolgersi al pronto soccorso di Altamura, Bari, Putignano. A breve – conclude – cercheremo di dare altri ragguagli”.

Coronavirus: positiva una paziente della Mater Dei di Bari

Il 10 marzo era stato chiuso anche il pronto soccorso della clinica Mater Dei a Bari, dopo il riscontro della positività di una paziente: l’area è stata sanificata.

Coronavirus Puglia: bollettino 10 marzo

Nove nuovi casi di positività al coronavirus sono stati accertati al 10 marzo in Puglia: salgono così a 65 i casi di persone contagiate nella regione. C’è stata anche una vittima, una donna di 88 anni con patologie pregresse. Lo comunica il governatore, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro comunica. Oggi sono stati eseguiti 74 test.

I 9 casi positivi sono cosi suddivisi: 4 Provincia di Bari; 1 Provincia Bat; 1 Provincia Brindisi; 1 Provincia Foggia; 2 Provincia Lecce. L’anziana morta è la quarta vittima in Puglia dall’inizio dell’epidemia. Tutti i test positivi, come di consueto, verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. (Fonte Ansa)