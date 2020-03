Coronavirus, agente positivo in carcere a Enna: altri 10 colleghi con sintomi

Blitz dice

Coronavirus, ne usciremo migliori ci raccontano in molti. E perché mai? Millenni di guerre e pestilenze, ormai dovremmo essere umanità angelicata. Questa della grande penitenza che ci purifica non ha riscontri nella storia, è materia delle religioni. Nella storia non c’è mai stata penitenza purificatrice, perciò l’abbiamo messa nelle religioni.