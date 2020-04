LECCE – Un’anziana di Alessano, in provincia di Lecce, è stata denunciata dai carabinieri per procurato allarme dopo che aveva finto di avere la febbre mentre era in fila per entrare al supermercato.

La donna, una 78enne del posto, racconta il sito locale Lecce Prima, davanti alla coda interminabile che si era formata per entrare al supermercato, ha iniziato a tossire e a dire di stare poco bene a causa della febbre, chiedendo di poter passare.

Mentre chi era in fila cominciava ad agitarsi, la notizia di una persona febbricitante in coda fuori dal negozio è arrivata anche all’interno del supermercato e il direttore dell’esercizio ha deciso di far intervenire i carabinieri, per tutelare i clienti e la struttura.

All’arrivo della pattuglia dei carabinieri, l’anziana ha dovuto ammettere di aver finto tutto per poter superare la fila perché aveva fretta. I militari però, per essere certi della situazione clinica della signora e non correre alcun rischio vista l’emergenza coronavirus che ha colpito l’Italia, hanno contattato il medico di base dell’anziana per una visita urgente. Il dottore giunto sul posto ha visitato e sbugiardato definitamente la donna.

La 78enne non aveva nessuna una linea di febbre. La signora infine è stata denunciata per procurato allarme. (fonte LECCEPRIMA)