Coronavirus, American Airlines sospende voli da e per Milano. Italiani fatti scendere da aereo: l’equipaggio ha paura

ROMA – American Airlines ha reso noto di aver sospeso sino al 24 aprile tutti i voli da e per Milano, dall’aeroporto Jfk di New York e da quello di Miami. Il provvedimento è stato preso dopo che gli Usa hanno annunciato di aver alzato l’allerta al massimo livello (4, cioè “non viaggiare”) per le aree italiane più colpite dal coronavirus. La compagnia ha citato anche una riduzione della domanda.

Dopo lo stop ai voli, un gruppo di italiani è stato fatto scendere da un aereo quando già alcuni di loro si erano accomodati in poltrona.

L’equipaggio, infatti, si è rifiutato di salire a bordo del volo in partenza dall’aeroporto JFK di New York per paura del contagio, e a nulla sono valse le rimostranze dei passeggeri che sono stati letteralmente bloccati in fase di imbarco.

“Quando già si era proceduto all’imbarco di 5 dei 9 gruppi di viaggiatori – racconta un avvocato che stava salendo a bordo – gli ingressi sono stati bloccati e coloro che erano saliti sono stati fatti scendere. Sbarrato il finger. A chi chiedeva informazioni, il personale ha spiegato a voce dei timori dell’equipaggio, senza però fornire soluzioni”.

American Airlines, inizialmente, ha opposto qualche resistenza ad ammettere che l’aereo non avrebbe mai toccato il suolo di Malpensa, ma dopo un’ora alla fine ha ufficialmente cancellato il volo. E non molto più tardi ha pubblicato una nota che avvisava della sospensione di tutti i voli da e per Milano fino al 24 aprile.

Fonte: Ansa.