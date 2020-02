Coronavirus, sparisce la Amuchina a Montecitorio: qualcuno l’ha rubata?

ROMA – La psicosi da coronavirus raggiunge il Parlamento. Nei bagni della Camera è sparita l’Amuchina, e si parla di furto. Alcuni flaconi del disinfettante qualche giorno fa erano stati messi a disposizione all’ingresso dei servizi igienici di Montecitorio per scongiurare il rischio di contagi da coronavirus, ma sono scomparsi. Sono rimaste solo le locandine in cui l’Organizzazione mondiale della sanità spiega in undici passaggi per “lavarsi le mani con acqua e sapone”.

Già nei giorni scorsi la psicosi era risultata evidente nei Palazzi romani, con due deputati (Maria Teresa Baldini, di FdI, e il collega di FI Matteo Dall’Osso) che si erano presentati in Aula con le mascherine. Camera e Senato hanno varato quindi misure preventive e restrittive per tutelare parlamentari e dipendenti. I due palazzi sono diventati ‘off limits’ per il pubblico esterno, ma anche gli stessi deputati e senatori devono ora ‘limitare’ la loro libertà di ricevimento, mentre le porte restano chiuse per i giornalisti non accreditati.

Entrambi i palazzi hanno messo in campo una stretta sugli ingressi, che sono presidiati dagli scanner per la misurazione della temperatura (come avviene negli aeroporti). Stop anche alle visite guidate di scolaresche, annullati o rinviati i convegni con afflusso di pubblico.

Sono alcune delle misure valide fino al 15 marzo ma prorogabili. Per il momento, nessuna delle misure messe in campo prevede delle limitazioni per i parlamentari provenienti dalle regioni colpite dal virus, ma ai deputati e senatori coinvolti dalle restrizioni delle zone di contagio e in quarantena sarà riconosciuta la ‘missione’, quindi la loro assenza risulterà giustificata. Intanto, però, l’Amuchina per disinfettare le mani è sparita. (Fonti: Ansa, Agi)