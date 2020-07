Lo scienziato dell’Università di Padova Andrea Crisanti esprime i suoi dubbi, “forse non stiamo effettuando i tamponi alle persone giuste”.

“Guardando i numeri dei Paesi vicini a noi, viene da pensare che avremo problemi con il coronavirus non a ottobre/novembre, come si era ipotizzato, ma già alla fine di agosto”. A parlare al Messaggero è Andrea Crisanti, professore di microbiologia all’Università di Padova e volto noto dell’emergenza coronavirus in Veneto, preoccupato dai segnali europei della pandemia.

“Prima di tutto”, aggiunge però Crisanti, “sorge anche qualche dubbio: in Italia abbiamo molti casi in meno degli altri Paesi europei, forse non stiamo effettuando i tamponi alle persone giuste. Ma non voglio per forza essere pessimista, magari siamo i più bravi, più efficaci nell’isolare i focolai. Comunque sia, sarebbe utile conoscere le ragioni della differenza dei nostri dati con quelli degli altri Paesi”.

Così Crisanti è tornato a ribadire un concetto interessante per ciò che potrebbe accadere nelle prossime settimane: “Le cose sono due: o ti chiudi dentro una bolla, ma è impossibile, oppure si potrebbe fare un investimento davvero importante sull’informatica e sui macchinari per fare tamponi. La tecnologia può risultare decisiva per chi arriva con il virus: potrebbe essere spesi tanti milioni, ma ricordiamoci quando ci è costato il lockdown“. Il professor Crisanti predica tanta calma consigliando anche le prossime mosse da fare. (fonte IL MESSAGGERO)