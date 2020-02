BOLOGNA – “Signora, dobbiamo disinfettare tutte le banconote per l’emergenza Coronavirus“. Così una pensionata di 81 anni è stata raggirata e derubata a Bologna. E’ successo lunedì 24 febbraio in via Rimesse, alla periferia del capoluogo emiliano.

Verso le 13.30 si è presentata a casa dell’anziana una donna, che spacciandosi per una imprecisata funzionaria pubblica, ha convinto la donna a consegnarle tutte le banconote che aveva in casa per sanificarle perché potenziale veicolo del virus. Ottenuto il denaro, ben 500 euro di bottino, la donna si è dileguata.

Solo allora l’anziana ha realizzato di essere stata truffata e si è recata alla Polizia per denunciare l’accaduto.

Già nelle scorse ore la Protezione civile aveva messo in guardia i cittadini da possibili truffe: alcuni sciacalli si spacciano per finti volontari che propongono test a domicilio per il coronavirus.

Fonte: Ansa