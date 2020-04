MILANO – Gli anziani che giocano a carte lungo un canale e si fanno scoprire per le bestemmie. Sembra una barzelletta, eppure è quanto accaduto ad un gruppo di pensionati di Castano Primo, in provincia di Varese. I sei anziani, che hanno tra i 65 e i 75 anni, sono stati scoperti dalle forze dell’ordine proprio per le troppe imprecazioni.

Il gruppetto aveva elaborato una semplice strategia: ai parenti che gli chiedevano dove andassero, adducevano delle motivazioni in apparenza valide. Dalla spesa alla visita medica, i vecchietti uscivano per poi spostarsi a piedi o in bicicletta evitando le strade a rischio di controlli da parte della polizia.

Una volta arrivati al Canale Villoresi, un luogo poco noto, disponevano tavolo e sedie e iniziavano a giocare. Le partite si svolgevano alle prime ore del giorno, per evitare di essere scoperti, ma qualcosa è andato storto. Se infatti vederli era difficile, le loro imprecazioni e bestemmie erano ben udibili, tanto che qualcuno li ha notati e ha chiamato la polizia locale di Castano Primo.

Gli agenti della municipale sono così giunti sul posto e hanno trovato i sei pensionati al tavolo in flagranza di reato, senza mascherine e senza il rispetto della distanza sociale di un metro. Nonostante avessero infranto il divieto, gli agenti della polizia municipale non li hanno denunciati, ma li hanno avvisati verbalmente e rimandati a cas.

Giuseppe Piagnatiello, sindaco di Castano Primo che si trova in provincia di Varese, ha commentato: “Con una pandemia globale e con misure restrittive che in Italia non si vedevano dalla Seconda guerra mondiale, con tutti sigillati in casa, secondo voi è normale che io debba mandare la Polizia locale a chiudere un ritrovo lungo il canale, perché un gruppo di cittadini va a giocare a carte?”. (Fonte: Fanpage)